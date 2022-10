En la carrera política hacia la Presidencia de la República o la Asamblea Nacional, una pléyade de candidatos ha emergido ante la opinión pública. Los que buscan firmas para la libre postulación piden el apoyo sin mayor convencimiento, porque en su afán por lograr estar entre los tres que se formalizarán como candidatos, van al apuro como quien cosecha guandú. Desde allí empieza una carrera mal, porque la sociedad en su conjunto, quien firma o no le firma, tiene derecho a saber qué haría en la Asamblea o en la Presidencia. Hoy, con las herramientas que dan las redes sociales, no hay excusa para no explicar cuál es su plan. Por lo menos deben dar señales, aparte de criticar la actual gestión, de cuál sería la ley que impulsaría en la Asamblea, o si corre para la Presidencia, cuál sería su mayor proyecto. Solo hablan generalidades, que esto está mal, que aquello también, pero no dicen cómo lo arreglarían y cómo avanzaríamos como sociedad en desarrollo humano. Por lo menos cuál es su alternativa para crear trabajo en los campos y frenar la migración interna hacia las ciudades. Los políticos, viejos o nuevos, deben darnos señales de qué harían, y no sorprendernos como los actuales representantes que ahora quieren que les dejen escoger entre sus mejores salarios, aun cuando tienen en quiebra sus corregimientos. ¡Así de simple!