El crimen organizado está ganando terreno. Nos está respirando en la nuca y, aunque la Seguridad del Estado lo minimice con eso de “son hechos aislados”, lo cierto es que ¡se nos creció el crío! Por los inicios del Gobierno de Varela se puso en marcha el programa Barrios Seguros, pero no dio resultado. La idea era darle un “salario” a los pandilleros a cambio de que dejaran de delinquir. No resultó. Con el actual Gobierno, los sicariatos están a la orden del día. Acribillados en cualquier parte del país. El ajusticiamiento de un candidato por libre postulación, por cuyo crimen se pagaron 30 mil dólares, denota que el problema está fuera de las manos de las autoridades. La propia Policía reconoce que en Panamá hay al menos 240 pandillas y gran cantidad de ellas vive del tráfico de drogas y las más fuertes se dedican al transporte, custodia, sicariato y recibimiento de la droga de los carteles extranjeros. La seguridad nacional tiene que controlar este problema. No se trata de calificar los hechos como “aislados”, porque es salir del paso. A diario hay ajusticiamientos, lo que indica que a esas organizaciones no les importa con las autoridades. Es más, hasta las han penetrado, porque lo que viene es el financiamiento de las campañas políticas, con la mira puesta en tener control de los entes públicos. El cuento de “hechos aislados” no funciona. Hay que ser firmes y empezar a erradicar estas bandas. ¡Así de simple!