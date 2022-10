Aprender a convivir

El siglo XXI nos trajo la revolución digital y la COVID-19, pero, además, nos ha hecho ver que no sabemos convivir entre nosotros. Sí, no sabemos convivir y hoy estamos en una encrucijada que nos puede conducir a una guerra, y no cualquiera, una nuclear. Los grandes líderes se han equivocado al creer que cerrando su pequeña parcela de mundo se protegían de lo inminente y que, dando órdenes, se blindarían de la crisis. Pero no, todos estamos conectados y si no aprendemos a convivir, todos seremos muy afectados. Europa va a sufrir un serio problema de producción por la falta de energía, y a su vez, esa falta de energía llegará en forma de frío a los hogares. Rusia puede desplegar su arsenal nuclear, pero, sin una Europa aliada, no tendrá mercado para su gas. China, que ya olió lo que significa tener una gran producción que no es nada sin mercado, está llamando a la cordura, y Estados Unidos se estrella al creer que podría venderle caro su gas a los europeos, pero estos ya olfatearon el juegavivo. América Latina, que está ausente y solo baila al ritmo del conflicto, tiene que jugar su papel. No está de más que llamen en conjunto a la paz y la cordura, en lugar de plegarse cada país a uno u otro bando. La recesión mundial galopa y la guerra nuclear nos truena cerca, a menos que aprendamos a convivir de una vez por todas. ¡Así de simple!