Justicia que se negocia

La designación del nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE) sorprendió, no tanto porque haya recaído en la figura de un conspicuo miembro del gobernante PRD, sino, porque la presidenta de la Corte Suprema de Justicia negoció el cargo, a cambio de una figura de su entorno que a su vez, ni siquiera estaba entre las diez recomendadas por la comisión que evaluó a los candidatos durante varias semanas. Si había esperanzas de que la justicia cambiaba con la designación de nuevos magistrados, sobre todo de mujeres, todo se desvaneció. En pocas palabras, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia se pueden negociar. La justicia es un principio moral que se inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Cuando se analiza a profundidad la decisión de la Corte y sus repercusiones, no cabe duda de que la influencia puede más. Entre los 55 candidatos al cargo de magistrado del Tribunal Electoral, independientemente de si fuesen miembros de un partido político o no, había varios con altas credenciales para ocupar el cargo, muy, pero muy por encima del escogido. Lástima que se haya mancillado la esperanza de justicia en el país, porque lo que hoy tenemos son personas que siguen líneas de acuerdo a cómo se negocia. ¡Así de simple!