El gran problema con la inclusión de Panamá en las listas negras y grises por la Unión Europea, GAFI y OCDE, es producto de Panamá no se ha dado a respetar. Es más, recientemente, en lugar de llamar al embajador de la Unión Europea y hasta expulsarlo, lo condecoraron. Por eso es muy plausible la nueva posición que ha asumido la recién estrenada canciller Janaina Tewaney, quien en la cumbre CELAC-UE, expresó: "Hacemos un llamado responsable a que se discutan estándares globales y universales frente a la tendencia de mantener a Panamá en las listas discriminatorias que afectan el desarrollo y crecimiento económico nacional. Nos preocupa que el trato hacia Panamá no sea igualitario". Y la cerecita fue que les restregó que en muchos de esos países que nos califican como un paraíso para la evasión fiscal, lavado de dinero y el financiamiento de terroristas, que mientras Panamá sí tiene una lucha frontal contra estos delitos, miembros de estas organizaciones mantienen una opacidad que facilita la evasión y no pasa nada. La ministra eleva la posición panameña a que sobre este tema se discutan estándares globales y universales en foros verdaderamente participativos e inclusivos. Un aplauso de pie a la canciller, porque se tenía que decir y lo dijo. ¡Así de simple!