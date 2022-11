Un reto importante

El triunfo de Lula en Brasil le impone retos importantes al expresidente. No solo porque las expectativas son altas en lo que vaya a hacer en Brasil, sino por cómo será su comportamiento al frente del liderazgo latinoamericano. Y es que Lula no es un improvisado y sin duda pondrá presión en el mundo. Que alineará a la América Latina, más ahora que casi toda está volcada a la izquierda. Con su carisma y su experiencia, el reto es si Lula consolida esa izquierda que causa temor, porque una vez llega al poder el empobrecimiento de sus sociedades es una garantía, con excepciones como la de Mujica en Uruguay. Lula no solo tiene que volver a levantar Brasil y hacer que desaparezcan los fantasmas de la corrupción que lo rodean, sino que estamos en otra época, de vacas flacas y de revoltura mundial por una guerra que nos afecta a todos. Pero el reto más importante de Lula es lograr ese respeto del mundo que le granjeó que el expresidente estadounidense Barack Obama lo calificase como “el político más popular del mundo”. Y es que durante su segundo mandato, Brasil entró en el G20, formado por las 20 economías más grandes del planeta. Supuso la formalización de los BRICS, el grupo de países emergentes en el que también estaban Rusia, La India y China. La mesa está servida, solo falta ver si Lula es capaz de volver a impresionar. ¡Así de simple!