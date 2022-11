Un fallo clave

“Panamá tiene una mala reputación internacional”, dijo recientemente la jefa de la agencia española de noticias EFE. ¿Y cómo no? Panamá ha sido bombardeada por información negativa desde hace años, independientemente de si fuesen verdades o mentiras. Este diario ha sido muy crítico contra esas campañas en las que afirman que este país es un lugar que utilizan los corruptos para lavar dinero. También hemos criticado la doble moral de la Unión Europea, la OCDE y el GAFI, porque mientras sancionan a Panamá, excluyen a sus propios países que violan sus propias reglas. No pedimos que a Panamá no se le apliquen las reglas, sino que los países de la Unión Europea, la OCDE y el GAFI también las cumplan. Pero todas estas exigencias contra Panamá se estrellan ahora con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determinó anular los registros que contienen los datos personales de los “beneficiarios reales” de empresas y accesibles al público en general, porque la divulgación de la información infringe los “derechos fundamentales”. A Panamá se le obligó a legislar sobre esta materia y cómo ahora van a exigir el cumplimiento de esto, cuando su propio tribunal falla contra esta legislación porque infringe derechos fundamentales. Con este fallo Panamá tiene que revertir lo legislado de inmediato y exigir que la saquen de estas listas discriminatorias. ¡Así de simple!