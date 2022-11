Periodismo y sociedad

La coherencia de la sociedad parte del liderazgo nacional. Pero cuando priman los intereses particulares, significa que hay ausencia de valores nacionales, de una debilidad del liderazgo y, sobre todo, que hay un peligro inminente para toda la nación. Países como Argentina, donde la riqueza se ha malgastado porque los intereses particulares primaron, es un buen ejemplo de lo peligroso que es para una nación no tener una clara meta a futuro. Panamá se encuentra entre los pocos países, cuyo ingreso per cápita es y será el de uno desarrollado, pero con el lamentable hecho de que no es un país desarrollado. El periodismo juega un papel importante en este momento, pero tiene que destetarse de la militancia política y servir a la Patria. Esto quiere decir que tiene que poner en el centro a la sociedad y no los intereses particulares de cada grupo que es lo que ha pasado en Argentina. En pocas palabras, el periodismo tiene que dejar esa posición de militancia política y orientar a la sociedad sobre cómo proyectar al país por los próximos 10, 20, 30, 50 y 100 años. Hacer política disfrazada de periodismo es no solo peligroso, sino una traición a la propia sociedad que dice representar. ¡Así de simple!