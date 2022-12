La población latinoamericana está en medio de una crisis política y social que requiere la intervención de un pacto nacional que vuelva a levantar la confianza de la ciudadanía. Muchos dirigentes están que aplauden, porque Latinoamérica, dicen, se ha volcado a la izquierda. ¿Pero qué izquierda? No parecen tener mucho en común las políticas, salvo que reniegan contra el imperialismo o contra el neoliberalismo. Pero en la práctica, parecen más dictaduras que han llegado al poder para beneficiarse lucrando del erario. Hasta el cantautor español Joaquín Sabina expresó que ya no se siente a gusto con la izquierda: “Tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando, y es muy triste lo que está pasando”, ha dicho. Pero ¿por qué está ganando la izquierda los Gobiernos en Latinoamérica? Algunos analistas sostienen que no es por efecto de sus propuestas, sino que el votante lo que busca es castigar al Gobierno saliente. Todo parece indicar que lo que vivimos en Latinoamérica es un descontento general, donde la población ya no cree en sus líderes políticos. Que cabe la necesidad de reinventar la política con el fin de activar nuevamente la confianza ciudadana y hacerlo a través de un pacto nacional es un buen camino. Panamá, que está mejorcita, puede dar el ejemplo, al menos que nuestros “líderes” tengan como meta solo la toma del poder, de ese “quítate tú, para ponerme yo”. ¡Así de simple!