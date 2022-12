Las jubilaciones son de extrema importancia para el país y no hay razón para que se imponga una ley al apuro. Y es que lo que se ve, de parte y parte, es un frenesí para imponer, en lugar de un diálogo sereno, franco y pensando en los jubilados. El centro del debate debe ser que nuestros padres y abuelos pasen los años de jubilados de la mejor manera; que disfruten su retiro, en lugar de seguir trabajando para completar para sus necesidades. ¿Pero de dónde saldrá ese dinero? Esa es la pregunta que merece respuesta y en eso no se concentran los debates. Lo que hay es un cruce de afirmaciones que juegan con el miedo. Por un lado están los que defienden sus tesis de que es necesario reducir los beneficios y pagar más en cuotas y, del otro, los que sacan el “cuco” de la privatización, para que el sistema quede tal como está. Lo absurdo de estas discusiones es que presionan a tal extremo que no permiten que nada avance, porque ninguno quiere ceder. Y en este momento no hay ambiente para que se debata el tema a profundidad y como debe ser, porque entramos en la carrera política, donde ninguno de los opositores quiere que se resuelva, porque le dan un punto al Gobierno y prefieren lo contrario, petardear al Gobierno aduciendo que no hizo nada por la CSS. Hay que deponer actitudes y no jugar con el miedo. ¡Así de simple!