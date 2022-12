En el Día de la Madre

“Ante el sagrado símbolo de la excelsa mujer en cuyo seno palpitó mi ser, me inclino reverente, madre suprema, inspiración de Dios, Bendita seas”. Ese pensamiento que está grabado en el pedestal de la estatua a la Madre ubicado en la ciudad de Penonomé, en el centro geográfico de nuestra República, no solo le rinde homenaje a las madres panameñas en el corazón de nuestro territorio, sino a la Madre de nuestro Señor Jesucristo y ello es así porque el día 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción de María y en razón a esa efemérides fue que el legislador panameño estableció desde 1930, el reconocimiento a las madres panameñas en esta fecha. Hoy, es un día para reconocer los desvelos de las madres, para agradecer el cuidado que les tributaron a sus hijos, para que nunca nos olvidemos de la mujer que nos trajo a la vida y lo dio todo por sus hijos. Para aquellos que aún tienen el privilegio de estar acompañados de sus madres, hoy es un día para disfrutar de su compañía y para aquellos que no las tienen físicamente, elevemos nuestras plegarias al plano del espíritu para que reciban nuestro amor y nuestras oraciones.