Por años algunos han sostenido que la podredumbre está en los partidos políticos, que son los verdaderos culpables de la corrupción imperante en los diversos países. Sin embargo, en Panamá ya se puede decir que la “fiebre no está en la sábana”, está en el ADN de la propia sociedad. Y es que mientras la sociedad no cultive valores cívicos y morales, no habrá avance hacia el desarrollo. La vergüenza es el antídoto de la corrupción y aquí, como no hay vergüenza, la corrupción hace fiesta. Y justo para supuestamente acabar con el juegavivo de los partidos políticos, que dicen que son los que tienen “secuestrada la democracia”, en Panamá nos inventamos las candidaturas por la libre postulación. Resulta que los “impolutos” precandidatos son más pillos que los pillos y el Tribunal Electoral ha detectado una cantidad de firmas fraudulentas en el uso de la “app” que se otorgó para la recolección. Es el claro ejemplo de que la podredumbre está en toda la sociedad y requiere de acciones de la propia sociedad para salir a flote. Se trata de los valores cívicos y morales que han desaparecido. Tenemos que rescatar esos valores para que nuestra sociedad se enrumbe y aspiremos a lograr el desarrollo, más en estos momentos en que el mundo atraviesa por una metamorfosis. ¡Así de simple!