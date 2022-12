El 'bukelismo'

Parece ser que el presidente salvadoreño está creando una nueva corriente latinoamericana para el ejercicio del poder. Su mano dura contra la delincuencia y el manejo de la cosa pública bajo el principio de uso racional de los recursos, como dice "siempre alcanza cuando no se lo roban", son parte de su éxito.

Parece ser que el presidente salvadoreño está creando una nueva corriente latinoamericana para el ejercicio del poder. Su mano dura contra la delincuencia y el manejo de la cosa pública bajo el principio de uso racional de los recursos, como dice "siempre alcanza cuando no se lo roban", son parte de su éxito. Pero Bukele tiene el reto de gobernar con el ejemplo, la transparencia, la probidad, buscar siempre el bien común, cero impunidad, fiscalización de los actos de gobierno, sanear las finanzas públicas, control y racionalización del gasto, promover un espíritu de responsabilidad ciudadana y civismo. Esta imagen que se percibe de la administración Bukele ha traspasado las fronteras. Pero así como en el mundo tiene millones de seguidores, hay adversarios que cuestionan la concentración del poder y la violación de derechos humanos. No obstante sus seguidores sostienen que todo el poder del bukelismo se ha logrado a través de las urnas y cumpliendo con la Ley y que los que reclaman respeto a los derechos humanos son los criminales que asolaron el país por décadas y que no respetaban ni Dios ni Ley. Sólo el tiempo dirá si el proyecto de gobierno de Bukele será exitoso y si es así que se emule en otros países. Sería triste que quede en una nueva esperanza fallida de nuestros pueblos latinoamericanos y termine como dicen en nuestros pueblos del interior "una llamarada de capullo". ¡Así de simple!