Los 33 años pos invasión nos tiene en un momento crítico, porque como sociedad no supimos organizar el país para que escalara al desarrollo. Por el contrario, le echamos “tierrita” en los ojos a la gente para engañarla, porque hoy la crisis social es fuerte. Lo que queda es reinventarse, pero esto tiene que hacerse con mano dura contra la delincuencia, orden y puntualidad en la gestión pública, eficiencia, rendición de cuentas y sobre todo, honradez. Para lo que hay que hacer no hay que invertir dinero, sino voluntad para que afloren los valores cívicos y morales. El problema de hoy es que se ha corrompido en engranaje social y el resultado es que es admirado el que roba y no le pasa nada; el delincuente que controla un barrio o un territorio de varios barrios; o el que logra que la mano de la influencia tuerza la justicia. Es decir, los valores están invertidos y tenemos que enderezarlos. Para eso se requiere reinventarse, alzarse ante tanta adversidad y volver a Panamá por la senda del desarrollo. No hay mesías y mucho menos un líder que enarbole la bandera y cambie todo de la noche a la mañana. Esto es práctica en los hogares, en las escuelas, en las universidades. Porque hablar de los problemas y repartir culpas no es la solución, sino el cambio de mentalidad de la propia sociedad y la vuelta a los valores cívicos y morales. ¡Así de simple!