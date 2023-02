Adecentamiento

Para lograr que las cosas funcionen en el país, debemos tener una justicia que funcione como debe ser. Y es ese el gran trabajo por delante que tiene la nueva cúpula del Órgano Judicial: garantizar una justicia plena que logre recuperar la confianza en la sociedad. Las cárceles están llenas de personas que no han sido juzgadas, pero están pagando una pena sin determinarse si son culpables o no. También se requiere de una campaña que eduque a la sociedad sobre los diversos tipos de penas; que no solo existe la prisión para los infractores. También hay que adecuar la legislación, porque hay veces que las personas sienten que los castigos son muy severos en casos en los que el común de los sentidos dice que no deben serlo y en otros casos es lo contrario y el sentido común dice que el castigo debe ser más severo, pero la pena establecida es inverosímil. La legislación también debe llevar a que los juicios sean realmente expeditos, donde el juegavivo de la defensa deje de estar usando artilugios para evitarlos. Son infinidad de temas que tratar con la justicia, pero vale la pena hacer un análisis profundo con el Colegio Nacional de Abogados, el Pacto de Estado por la Justicia y otros gremios conocedores de este asunto, para que empecemos a adecentar el país y volver a creer en la justicia en Panamá. Seguir como vamos, es seguir en el error.¡Así de simple!