Hay posiciones a favor y en contra del liderazgo de Bukele en El Salvador. Sin embargo, la realidad histórica nos dice que el presidencialismo directo nos ha sumido en la más brutal pobreza, causando una migración inimaginable en América. Hay que cambiar y Bukele quizás esté en el camino correcto. Los diversos países están gobernados por bandas de todos los colores. Criminales, empresariales, políticas, etc., que no permiten el desarrollo de sus sociedades y se chupan, cual sanguijuela, todos los recursos de nuestros países. En las últimas décadas solo dos países han pasado del subdesarrollo al desarrollo y un tercero que aún no está desarrollado integralmente, pero va camino a… Se trata de Singapur, Corea del Sur y China. Los dos primeros, para llegar a lo que son hoy, pasaron por una dictadura muy fuerte y luego aterrizaron en sistemas democráticos muy bien establecidos con pesos y contrapesos que verdaderamente funcionan. China, por su parte, no hubiese logrado lo que es hoy sin un sistema dictatorial como el que tiene. América Latina tiene que adecentarse y eso pasa por un liderazgo fuerte. Lo tuvo Uribe en Colombia, Oscar Arias en Costa Rica, Chávez en Venezuela y Evo en Bolivia, entre otros, pero ninguno fue capaz de hacer lo que está haciendo Bukele, que es adecentar el país. Solo el tiempo dirá si Bukele lleva a El Salvador a ser la Singapur o Corea del Sur, pero está dando de qué hablar… ¿Cuál de nuestros candidatos presidenciales en Panamá tendrá la capacidad de emular o mejorar los pasos de Bukele? Hasta ahora no hemos recibido una señal. ¡Así de simple!