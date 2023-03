En el Día de la Mujer

En todo este ambiente enrarecido que vive el mundo, la humanidad necesita del temple, dulzura y razonamiento de las mujeres. Y no se trata de que demuestren ser iguales a los hombres, porque esa comparación es injusta e innecesaria. ¡Son superiores! Desde Marie Curie hasta Sara Sotillo, hay infinidad de muestras de la importancia de las mujeres en la humanidad. De hecho, Marie Curie es la única científica que está entre los cinco que han ganado dos veces el Premio Nobel, pero que su proeza va más allá de los cuatro hombres que la acompañan, porque ella lo ganó en dos categoría distintas: Física y Química. Pero más allá de comparaciones, las mujeres representan la vida misma de la humanidad y son las que dan ese sosiego cuando la oscuridad ronda. Panamá tiene mujeres valiosas y de gran empuje, de quienes, más que nunca, necesitamos de su guía y consejos para enrumbarnos en estos momentos de incertidumbre. Y, hoy, que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, no hay dudas de que serán las mujeres panameñas las que tomarán la bandera para marcarnos el camino que necesita el país, sobre todo en estos momentos de desunión y desconfianza. A todas las mujeres, feliz día y gracias por todo su aporte, porque sin mujeres no hay humanidad. ¡Así de simple!