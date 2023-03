A veces se trata de hacer las cosas más complejas, cuando, en realidad, son bastante sencillas. Y en el caso del narcotráfico parece que es así. Panamá gasta millones de dólares en la interceptación de los cargamentos de drogas que pasan por aquí, pero al mismo tiempo en Europa se hacen decomisos de grandes cargamentos y lo curioso es que la procedencia es justo de Panamá. Lo más extraño es que la mayoría de esta droga es embarcada en un puerto específico en Colón. Si esta es una constante, ¿por qué las autoridades no toman control del asunto? Todo parece indicar que hay una red muy poderosa que involucra a mucha gente, desde empleados del propio puerto, hasta miembros de las instituciones públicas que deben velar por evitar este tráfico. Panamá está muy bien posicionada con su sistema portuario y es una lástima que en Europa y el mundo nos ataquen ya no solo como paraíso fiscal que sirve para ocultar riquezas, sino porque desde aquí es que sale toda la droga que entra a ese continente. Es hora de tomar el control y tener muy bien vigilado ese puerto específico de Colón, porque la constante es que desde allí es que salen los grandes cargamentos. Y esto no se mueve sin la complicidad de todo un equipo. ¡Así de simple!