Hay muchos que se preguntan ¿por qué cambiar la Constitución?, más cuando alguien afirma que Panamá tiene “la mejor Constitución del mundo”. No se trata de cambiar por cambiar, sino de reparar lo que está mal y establecer un nuevo marco para permitir que el país avance hacia el desarrollo. Panamá no debe seguir eligiendo una Asamblea con diputados por circuitos, tal y como se hace hoy, porque el clientelismo será lo que prime y con eso se vicia la democracia. No debemos seguir eligiendo un presidente con el mayor porcentaje de la elección, aunque esa cifra sea muy por debajo de la mitad del electorado. Debe ser la mitad como mínimo. La conformación de la Corte Suprema de Justicia no debe ser por “magistrados de un presidente”... Uno de los grandes problemas de nuestra actual Carta Magna es que Legislativo y Ejecutivo se funden en un mismo poder y se elimina el contrapeso, permitiendo abusos de poder y corrupción. Los últimos decenios, varios países han experimentado cambios constitucionales y quienes se oponen a la Constituyente alegan que esos cambios no han resuelto sus problemas. La propuesta de una nueva Constitución debe ser muy clara y explicarse con argumentos sólidos de qué se va a cambiar y por qué, para que no haya sorpresas, como ocurrió en Chile. Tenemos una gran oportunidad y no debemos desaprovecharla. ¡Así de simple!