como las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana, se debe poner en marcha planes pilotos en todo el país

La educación es clave para lograr el desarrollo humano del país. Y la calidad de la educación no se mide porque la infraestructura sea moderna y de avanzada; se debe a la enseñanza de buenos docentes. La falencia es general y el problema tenemos que atenderlo de raíz. Y como las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana, se debe poner en marcha planes pilotos en todo el país. Por ejemplo, escuelas donde solo se admitan estudiantes que pasen los exámenes básicos para una educación de alta calidad. Pero los docentes de esas escuelas, también tienen que tener un grado de conocimiento, pedagogía y una calidad en la enseñanza. Es decir, los que entran son solo los que están dispuestos realmente a enseñar y realmente a aprender. Es como se hace en las grades ligas. Usted puede jugar béisbol en el barrio, luego ser selección distrital, provincial y nacional, pero solo los que tienen la capacidad, pueden ser fichados para llegar a las ligas mayores. El programa provocará un incentivo a todos los niños, porque van a esforzarse por lograr entrar a esas escuelas, escuelas que cada año deben multiplicarse en todo el país. Pero al mismo tiempo, los profesores querrán verse involucrados en esa selección. El tema de la educación es un asunto de inversión con inteligencia y no es un plan de un quinquenio, sino de toda la vida. Hay que educar con incentivo y este es solo un ejemplo, porque seguir como vamos, es seguir en el error. ¡Así de simple!