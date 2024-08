Razón tiene el Gobierno en eliminar el subsidio del arroz y más cuando el grano subsidiado no aparece en las tiendas y supermercados. La distorsión en el arroz nació con la promesa de campaña del expresidente Varela, quien dijo que en su gobierno los panameños recibirían 57 dólares en su bolsillo, con la rebaja de la canasta básica de alimentos. El problema le surgió cuando asumió el gobierno y como no había dónde estirar para cumplir su promesa, entró en el control de precios. En el caso del arroz, los molineros le pagaban a los arroceros 24.50 el quintal de arroz en cáscara. Usando esa cifra, el gobierno decidió pagar 7.50 por quintal y así los productores venderían a los molineros a 17.50 el quintal. Los arroceros son productores que generan unos 120 mil empleos en el país. Padecen del aumento del combustible y los insumos agropecuarios como el abono y la urea. Satanizar este importante eslabón de la producción nacional no es lo correcto y, por el contrario, lo que hay que hacer es facilitar que la producción nacional de arroz no solo sea autosuficiente, sino que permita exportar. Es imposible mantener el subsidio del arroz, pero también es imposible que el grano más consumido por los panameños se mantenga a precios irrisorios. Necesitamos que el Instituto de Mercadeo Agropeuario construya silos y molinos, para contrarrestar cualquier control monopolístico con el arroz. El gobierno va por buen camino, y tiene el deber de eliminar el control de precios, pero también de incentivar que los productores de arroz siembren más y generen mucho más empleo. Eso es trabajar por el bien del país y por la producción nacional. ¡Así de simple!