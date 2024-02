La metamorfosis por la que atraviesa el mundo, para entenderla, hay que analizar todos los contextos. No es solo un conflicto entre Rusia y Ucrania o entre Israel y Hamás. No son los conflictos entre rebeldes y gobiernos en África o entre Estados Unidos, Inglaterra y los hutíes de Yemen. El mundo está bajo ataque, pero de una forma muy distinta que la tradicional de las armas. Se está usando la miseria humana como arma, a través de la migración. Panamá es víctima de ese bombardeo, así como los demás países de Centroamérica y México. Pero tampoco se trata de los “socialistas contra el Imperio”, como fácilmente se colige. Lo que hay en el fondo es un conflicto por algo más ambicioso: el control económico global por las armas. La retórica de una polémica entre China y Estados Unidos o de Rusia y Estados Unidos es la que ha prevalecido siempre y al final, el negocio de las armas es lo único que florece. Pero un negocio sin armas, a través de la paz, es lo que se juega y los que siempre han lucrado con la guerra son los que tratan de impedir ese nuevo paso de la humanidad. Los propios países que creen que están atacando al imperio con la migración, no se dan cuenta de que son víctimas de esos grandes de la economía guerrerista, que los utilizan para seguir atizando odio, desgracia y desesperanza. Estamos bajo ataque y solo hay que saber jugarla, porque la metamorfosis está en pleno apogeo y nuestra meta como país es saber salir lo mejor posible. ¡Así de simple!