Con el manejo de la basura, la retórica crítica está a la orden del día. Pero la basura no es solo cuestión de gobierno; es un asunto de toda la sociedad. Lo curioso es que mucha gente se queja del servicio de recolección de basura, pero son muy pocos los que hacen esfuerzos para controlar la generación de desechos y reciclan. Hay ejemplos de barrios cerrados en Panamá donde no hay problema de recolección de basura, pero hasta en esos lugares sus habitantes tienen que cambiar los hábitos y hacer una recolección como se debe. En Australia, por ejemplo, la gente tiene ya metida en la cabeza la forma cómo se recolecta la basura: Rojo (comida, papeles y cartones sucios, residuos sanitarios); amarillo (vidrio, latas, tetrabricks, papel de aluminio, aerosoles y envases limpios); verde (restos del jardín como hojas secas. Frutas y vegetales. Además, en el verde también meten papel de cocina y pañuelos de papel); azul (papeles y cartón). Quien no clasifica su basura, lo multan. Ahora que estamos en campaña política, las propuestas también vendrán sobre el tema de la basura. Y quien se salga con un sistema que no obligue a la clasificación de la basura y al reciclaje, mejor que se guarde sus ideas, porque es más de lo mismo. La basura es responsabilidad de todos y ya es hora de empezar a poner orden en este asunto. ¡Así de simple!