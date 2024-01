El futuro hay que mirarlo con luces largas. Una sociedad debe trazar una línea hacia su desarrollo y ello conlleva proyectar una buena educación, que contemple la formación integral desde el hogar hasta la universidad. La población panameña escasamente sobrepasa los cuatro millones de habitantes, por lo que es fácil trazar esa línea hacia el desarrollo. Sin embargo, aquí pareciera que se planee en retroceso. Las informaciones que circulan nos dicen que lo que se planifica son nuevas cárceles o nuevos pabellones de cárceles que ya existen, porque nuestro futuro es de producción de más delincuentes. Que si una nueva cárcel en Colón o la extensión de La Joya es de lo que se habla, so pretexto de que nos mandatan organismos internacionales. Si esa es nuestra realidad, entonces nuestro futuro está comprometido a la delincuencia y hay que enderezarlo, porque lo que debiéramos estar planificando es la construcción de nuevas escuelas o nuevas universidades y no cárceles. En su lugar, lo que debiera hacerse en las cárceles existentes hoy, es descongestionarlas. Que todos esos casos en los que la justicia no ha podido fallar en una condena, que se libere a esos detenidos que los hay por miles. Y es que ya de por sí ese presunto delincuente ha pagado por adelantado su pena, ya que está en prisión sin haber sido condenado. En el futuro nuestro no debe haber más cárceles, sino más escuelas y universidades. ¡Así de simple!