En el gobierno de Varela se puso en marcha el control de precios de varios productos de la canasta básica de alimentos. Pasó el gobierno de Cortizo y el control de preciosos siguió. El resultado no es del todo satisfactorio. Y es que los controles de precios lo ponen en marcha los gobiernos, con el objeto de garantizar que los precios se mantengan a cierto nivel, sin embargo, en muchas ocasiones terminan siendo un remedio peor que la enfermedad. El caso del arroz de primera que tiene control de precios es un buen ejemplo. El producto no se encuentra en el mercado. Lo peor consiste en que según el gobierno, cuando se estableció el control de precios en el arroz de primera, se le dio un subsidio a los molineros y productores de arroz, cifra que hoy asciende a más de 800 millones de dólares. La pregunta es, ¿cómo es que el gobierno subsidiaba el arroz de primera, pero el grano no está en las tiendas y supermercados? Pero el control de precios no es solo el arroz. Está también en el combustible. A principios de 2000 se decidió terminar con el contrato con la Refinería Panamá. La razón que se esgrimió en aquella ocasión es que la oferta y la demanda abaratarían los precios de los combustibles, ya que aquí los que estuviesen en ese negocio podrían importar gasolina o diesel de acuerdo a su conveniencia. Resultado: Control de precios desde la Secretaría de Energía y de paso, ahora son las propias petroleras las que reemplazaron a casi todos los dueños individuales de las estaciones en el país. Así como con el arroz, el gobierno tiene que tomar una decisión firme con el tema del combustible, porque no hay oferta y demanda, sino un oligopolio que nos abruma. ¡Así de simple!