En un mundo en el que el poder de decisión está cada vez más en manos del cliente, es necesario fomentar la cultura de servicio. La cordialidad es una característica que no se debe soltar en una sociedad. Recientemente Panamá, junto con Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, fue reconocido por tener las mejores empresas en atención al cliente, según la revista “Suma”. El istmo destacó en el área de supermercados, y este avance hay que aplaudirlo, pero ¿qué pasa en los demás sectores? Todos hemos experimentado o presenciado alguna situación de mal servicio al cliente en nuestro país. La pésima atención por parte de quienes deberían cumplir con su deber se ha vuelto costumbre en algunos sitios, como restaurantes, hoteles y transporte. Son realidades que no podemos esconder. Es palpable que existe una falla cultural que hay que enfrentarla a través de la construcción de valores en pro de nuestra economía y de nuestra sociedad. Los líderes de empresas e instituciones deben velar por el entrenamiento de su personal, que debe atender al usuario de manera eficiente e inclusiva. Por otro lado, si el recurso humano no pone de su parte, no nos quejemos si más adelante se tiende a utilizar inteligencia artificial o personal extranjero para mejorar la cultura de servicios, y lo sustituyan. El servicio al cliente debe ser de excelencia si queremos ser un país que destaque en la región.