Si retrotraemos la mirada hacia el pasado, podemos dibujar todo lo que ha ocurrido en el país. Podemos ver qué nos costó más conquistarlo y qué tan rápido conseguimos aquello. Pero si hacemos esto mismo, tratar de dibujar el futuro de Panamá, no lo logramos, porque no hay una meta en común. La sociedad panameña no tiene claro hacia dónde va. No sabemos cuáles serían nuestros avances en ciencia, en agricultura, en tecnología, etc. Y es que no planificamos y malgastamos nuestra capacidad intelectual en discusiones que no llevan a ninguna parte. Hay varios planes elaborados que hablan sobre cómo arreglar nuestros problemas, pero no se ponen en práctica. Lo peor es que no tenemos la voluntad de trazar el país que queremos, para que todos sepan hacia dónde vamos. Estamos camino a unas elecciones y como no existe ese plan trazado hacia el desarrollo de Panamá, cada cual propone lo que considera que es lo mejor para el país. Es como si se construyera un edificio sin planos y cada albañil sube las paredes a su mejor parecer. Panamá necesita un plan, que se dibuje el futuro y que cada miembro de esta sociedad sepa hacia dónde camina el país. Estar a ciegas es lo que nos mantiene estancados y viviendo en este pesimismo. Estar a ciegas es lo que nos intoxica el alma y nos hace vulnerables ante cualquier adversidad. Necesitamos dibujar el futuro y rápido, para volver a nuestra alegría y optimismo, porque somos un gran país. ¡Así de simple!