El acuerdo

La pérdida del grado de inversión era de esperarse por el cierre de la mina y otras causas graves que se reflejaban en el comportamiento de nuestra economía. El problema mayor no es cómo recuperarlo, sino cómo nos ponemos de acuerdo para recuperarlo. Entrar en dialécticas politiqueras no conducen a buen puerto, más bien nos aleja de la meta. Hay ocho candidatos presidenciales y uno será quien nos gobierne en los próximos meses. Todavía no emerge entre ellos uno que genere la confianza suficiente para que los panameños no solo recuperemos el grado de inversión, sino la sostenibilidad de la Caja de Seguro Social, del buen ritmo del Canal de Panamá o del camino hacia el pleno empleo. Todo marcha sobre un acuerdo nacional entre todos los actores políticos, sociales y empresariales del país. La pérdida del grado de inversión es dolorosa, pero es de orgullo recuperarlo con un país unido y con un plan a futuro. Y eso pasa por medidas drásticas que tenemos que tomar. Una de ellas es tener un mejor sistema de recaudación, una reducción firme de la planilla estatal, la eliminación de los subsidios que no funcionan... Que toda esta política no de austeridad, sino de disciplina fiscal, conlleve a que nuestro presupuesto sea cónsono con nuestra realidad, es decir, que se balancee con lo que se recauda y no con más deuda. Recuperar el grado de inversión es fundamental y nada hacemos con repartir culpa, sino en llegar a acuerdos para volverlo a tener. ¡Así de simple!