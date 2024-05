El arte de negociar

Un grupo de 20 diputados de libre postulación fue electo el 5 de mayo y en conjunto, ahora conforman el mayor grupo de la Asamblea Nacional. Sin embargo, son 71 diputados en total y se necesitan 36 para lograr mayoría. Indudablemente que para que cualquier grupo logre el control del Legislativo, necesita negociar con los otros grupos. Así las cosas, no hay forma de controlar el Legislativo o sus comisiones si no se negocia. En el camino, la Asamblea tiene la importante tarea de nombrar a quien reemplace a Gerardo Solís en la Contraloría, además de un magistrado/a del Tribunal Electoral. Pero también se debe ratificar a los nuevos procuradores de la Nación y de la Administración, entre otros. También están las comisiones de la Asamblea, entre ellas las importantísimas comisiones de Credenciales y Presupuesto. Debe haber una negociación entre las diversas bancadas y escoger a los mejores cuadros para cada puesto y no poner a “su ficha” para, desde la Contraloría, la Procuraduría o el Tribunal Electoral, se pretenda cogobernar. El país requiere de un gobierno eficiente y honesto y todo se logra con la mejor negociación que pueda darse. La bancada por libre postulación puede tener sus candidatos para cualquiera de estos cargos, pero si no sabe negociar, le será imposible llegar a colocarlos. Y es que 20 no es igual a 36 para hacer mayoría simple. ¡Así de simple!