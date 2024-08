El corazón del país

La caja de Pandora de la mitología griega es un símil de lo que ocurre en la Caja de Seguro Social. Y es que la Caja del Seguro, al igual que la de Pandora, contiene “todos los males del mundo”. Literalmente es una piñata en la que todos quieren meter mano. El presidente Mulino ha anunciado que esta semana podría decir el nombre del nuevo director de la Caja. A quien ponga, tendrá problemas de inmediato, porque la Caja no es posible administrarla con tantos intereses de por medio. Sindicatos de trabajadores, médicos, especialistas, empresarios y políticos meten la mano en la Caja. Nadie quiere ceder a sus “conquistas” y todos dicen querer resolver los problemas de esta institución que es el verdadero corazón del país. Subir cuotas, subir edad o bajar beneficios solo traerá discordia nacional. Hay que fumigar todo lo que hay en la Caja, porque no funciona y es lo que la está matando. Hay muchas alternativas para salvar la Caja y por más números que se tiren, las paramétricas no son la solución ni tampoco el problema de fondo. El problema de fondo es que la Caja es un botín para sindicatos, médicos, empresarios y un largo etcétera. Lo primero que hay que hacer es fumigar ese problema. Lo segundo es quizás crear dos o tres entes que la administren de forma eficiente. Por lo menos uno para la parte de salud y otro para la parte de las pensiones y jubilaciones. No serán cuotas individuales las que solucionarán, porque siempre se necesitará de un componente solidario. Las cuotas individuales funcionan en un país donde los salarios son bien altos. Así que la solidaridad estará presente. Hay que resolver los problemas de la Caja con soluciones prácticas e inteligentes y eliminar todos los males que encierra. ¡Así de simple!