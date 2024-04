Las elecciones son predecibles no en quién gana, sino en lo fraccionado que está el electorado, porque quien gane será con un margen mínimo. ¿Cómo mantener la estabilidad del país si tres cuartos de los ciudadanos no favoreció la campaña que ganó? El problema es mayor si no establecemos un compromiso como sociedad para que quien gane pueda conducir el país, sin piedras en el camino. Y es necesario ese compromiso, porque el posible daño que se le haría al nuevo gobierno es un daño al país. Panamá está conduciéndose sobre un barril de pólvora, con problemas económicos muy serios y la inestabilidad política al borde de una crisis. Empujar a que el nuevo gobierno se desestabilice es empujar a todo el país hacia el precipicio. No hay una sola campaña que encante, pero una va a ganar. Y esa campaña que gane, tiene necesariamente que llamar a un acuerdo nacional para poder darle estabilidad a Panamá. Pero el principal compromiso recae sobre los partidos más grandes, que tienen que garantizar que las pasiones no se desborden. Sea quien sea el que gane, no tendrá una fuerza mayoritaria que no necesite del consenso de los perdedores para poder gobernar. Y es por ello necesario resolver el principal problema que es la estabilidad nacional. No debemos seguir con sobresaltos, menos con una economía como está. Hemos estirado al máximo la paciencia de los panameños y hemos creado esta incertidumbre. Las campañas y actores se han dicho de todo, con expresiones muy fuertes que laceran el alma. Pero debemos hacer lo imposible, porque la estabilidad nacional se mantenga, sea quien sea el que gane. ¡Así de simple!