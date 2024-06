Impugnaciones

La jugada de impugnar las credenciales de diputados de Vamos y de Otro Camino tiene connotaciones maquiavélicas. Sin ellos, sería imposible que la bancada de independientes y diputados no tradicionalistas puedan hacer mayoría, y con ello se frustraría la aspiración ciudadana de una nueva Asamblea Nacional. Esa jugada no necesariamente favorecerá a RM. Los que están manipulando el nuevo quehacer político hay que vigilarlos. Los vinculados a las cúpulas tradicionales, probablemente, serán de cualquier otra coalición nueva de partidos para tratar de guardar alguna apariencia. Es preocupante que se pretenda burlar la abrumadora intención de la ciudadanía en la emisión del voto el pasado 5 de mayo. Debemos recordar que hay muchos temas delicados y pendientes en la Agenda Nacional. Es conveniente propiciar un verdadero acuerdo nacional y no tratar de seguir jugando vivo. Habrá mucha tela que cortar en este nuevo periodo presidencial. Es necesario que el Ejecutivo ponga sus barbas en remojo con tantos chantajistas sueltos dentro y fuera de la Asamblea y en las otras instituciones públicas. Esperemos que la burbuja de esperanza que tiene el país con los mensajes y nombramientos positivos de los nuevos ministros presentados por el presidente Mulino no se esfumen con estas triquiñuelas de la vieja política nacional. Empinémonos como sociedad y empujemos las ilusiones y esperanzas depositadas por la ciudadanía y demostremos que este quinquenio quiere construir un legado positivo por Panamá y su gente. Urge un mejor país.