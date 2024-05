Dicen que el apuro trae cansancio y también que hay que pensar con luces largas. Para salir del paso, la solución de unos es modificar las paramétricas y aumentar edad, cuotas, aportes y recortar beneficios. Con esto, dicen, se salvaría el IVM de la CSS. Pero esa decisión es pensar que en 25 años, los panameños siguen igual o peor que hoy. No contempla las nuevas generaciones y la claves para salvar la Caja, es también pensar en grande y no al apuro. Hay que visualizar un país con talentosos jóvenes que elevan la productividad y darán un giro a la forma de trabajo. En pocas palabras, los análisis sobre las jubilaciones son una para una población como la de hoy y la forma de trabajo de hoy, pero en paralelo debe analizarse una forma de trabajo más acorde con las aspiraciones de los jóvenes y una proyección que los contemple en un mundo completamente robotizado, con inteligencia artificial y todo lo que la tecnología nos trae. Pensar en corto y no en grande es un gravísimo error. No vamos a retroceder, tampoco vamos a estar igual y todo esto hay que contemplarlo para las futuras jubilaciones. La discusión de la nueva ley para la Caja de Seguro Social es una inmensa oportunidad para visualizar el país por los próximos 50 años. Tenemos que ser visionarios y no cortoplacistas. Hay una gran oportunidad, no la desaprovechemos. ¡Así de simple!