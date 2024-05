Dice nuestra Constitución que el Poder sólo emana del pueblo y lo ejerce el Estado por medio de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. La realidad, empero, es que esto no ha sido así, porque por décadas, el Ejecutivo se imponía sobre los otros dos poderes y los sometía. Se llegó hasta a decir que “los diputados no se venden, pero sí se alquilan”. El quinquenio que está por culminar hizo la diferencia, porque la percepción pública fue de que el poder real radicaba en el Legislativo que, para satisfacer sus caprichos, doblegaba al Ejecutivo. Pero hoy hay una nueva Asamblea, donde la bancada más grande solo llega a 20 y para tener mayoría tendría que sumar otros 16 diputados, es decir, tendría que entablar negociaciones. Como en la nueva Asamblea ningún grupo tiene la mayoría, permite que cada proyecto que llegue al Legislativo se discuta realmente y no al margen de que se apruebe a cambio de... La nueva Asamblea puede limpiar la imagen del Legislativo y reivindicar los aportes que desde este órgano hicieron grandes diputados. Falta ver cuántos de los nuevos diputados se erigen con la fuerza de un Carlos Iván Zúñiga, Jorge Rubén Rosas, Arnulfo Escalona o Gerardo González. De la nueva Asamblea depende mucho el futuro de la nación panameña y las expectativas son grandes. Están a casi un mes de que nos sorprendan. ¡Así de simple!