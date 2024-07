Limpiemos nuestro nombre

El nombre de Panamá corrió por el mundo que conoció a nuestro país como un lugar donde los mafiosos y corruptos del Planeta venían aquí a esconder su dinero. De hecho, esa etiqueta la vemos hasta en series y películas. Se vendió como una “investigación periodística” que se presentó simultáneamente el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación (periódicos, canales de televisión y plataformas digitales) en 76 países. El resultado en Panamá es que los 28 acusados en este caso fueron absueltos y quien los absolvió fue la misma jueza que aquí aplaudieron porque condenó a un ex presidente. La información revelada por los 109 medios la proporcionó John Doe, quien aseguró que no trabajaba para ningún gobierno ni agencia de inteligencia y que filtró los documentos por decisión propia y “no con propósitos políticos”. Sin embargo, Alemania compró por cinco millones de euros los denominados ‘Papeles de Panamá’ para analizar los documentos en busca de posibles evasores fiscales. Es decir, se lucró con la información que fue obtenida por un hackeo y, además, nada tiene que ver con Panamá. Se trataba de un caso netamente particular, pero a los panameños nos asolearon a todos. ¿Quién resarce eso? ¿Serán los 109 medios, o alguno de ellos, capaces de publicar al mismo tiempo que Panamá no tiene nada que ver con todo lo que se dijo? Tenemos que limpiar el nombre de Panamá y una forma es exigir responsabilidad, porque el buen periodismo así lo reclama. ¡Así de simple!