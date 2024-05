La ciudadanía panameña dio un mensaje alto y claro. Premió a la juventud y castigó a los que se vendieron como impolutos. En el balance, el electorado mandó un claro mensaje de la unidad nacional y castigó con fuerza a los políticos clientelistas. Le dio oportunidad de volver a personas que fueron vilipendiadas en la opinión pública y castigó a otros que usaron las nuevas herramientas tecnológicas para destruir reputaciones. Ha sido una elección de lecciones. La ciudadanía hizo su trabajo y ahora hay que recompensarla. No debemos seguir destruyendo el país usando los medios para vender odio y pesimismo, pero tampoco se debe usar el poder como una propiedad privada. Es hora de reconciliación y aquellos que pretenden seguir con la cantaleta de la destrucción no les irá bien. Hay que leer muy bien este momento. La izquierda radical también tiene sus lecciones. La ciudadanía las castigó con el voto, así como también a esos gobiernos que presionaron para tener a sus cuadros y ahora no saben cómo tender la alfombra para estar bien con el nuevo gobierno. Fue una elección de lecciones y hay que hacer una lectura profunda para comprender y asimilar el mensaje del electorado. ¡Así de simple!