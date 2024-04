La temperatura política se eleva producto de la cercanía de las elecciones. La división es tan fuerte que desequilibra a cualquiera y los ánimos se alteran. Las redes trabajan a velocidad de vértigo y no precisamente para informar, sino también para manipular e intoxicar. Es justo en estos momentos que los medios de comunicación llamados “tradicionales” son los que tienen que mantener la calma de la sociedad. ¿De qué sirve convertirse en multiplicador de propaganda, si al final lo que puede provocar es un estallido social? Son momentos cruciales y los medios de comunicación deben cumplir su papel en la estabilización del país. Lo que está en juego no es el poder, sino la tranquilidad de nuestra población. Por más que Maduro tenga el poder en Venezuela, no tiene un país sólido. Igual pasa con Ortega en Nicaragua. Panamá ha mostrado estabilidad en la región, pero hay quienes, por lograr el poder, no les ha importado con poner en peligro esa estabilidad. Ya los efectos se están sintiendo y los medios tradicionales tienen un papel importante que jugar. Deben apostar por la estabilidad en lugar de caer presa de la propaganda de aquellos que solo buscan el poder. Nuestro papel es darle información de calidad a los hombres y mujeres para que tomen las mejores decisiones. Nuestro papel es de vital importancia en este momento, porque más importante no es quién gane, sino quién puede mantener a Panamá unido. El camino está lleno de obstáculos y nuestro deber como guías de la sociedad es ayudar al país a que sortee los obstáculos y hacer que llegue a la meta lo más unido posible. ¡Así de simple!