No es solo para el sombrero

La cabeza es para pensar, no solo para usar sombreros. Y bajo esa premisa, hay que usar la cabeza para buscar las alternativas para lograr la sostenibilidad de la Caja de Seguro Social. Algunos economistas ya han sugerido la posibilidad de que se aporte a la Caja desde otras fuentes, como el aumento del ITBMS en artículos suntuosos. Que esa fuente, se pueden aportar entre 700 y 800 millones de dólares anuales al programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja. Adicional a esto, eliminar el tope de edad y que cada quien se jubile cuando haya aportado 30 años de cotización. Así, un trabajador que empieza a laborar a los 25 años, puede jubilarse con 55 años de edad. Panamá puede hacer cambios fundamentales en la forma cómo abordamos el tema de la seguridad social y puede dar ejemplo de cómo se soluciona un tema tan sensible como las jubilaciones sin necesidad de afectar a las personas. Sí, hay cambios en las paramétricas, pero de una manera que las personas no sienten el golpe. Y es que hay trabajadores que tienen hasta 40 años de cotización, pero como no tienen la edad para jubilarse, están obligados a seguir cotizando. Hay otros que cotizan de tiempo en tiempo y no se preocupan sino cuando llegan a una edad avanzada que necesitan completar sus cuotas. Eliminando la edad, se incentiva al trabajo seguido para completar esas cuotas necesarias para jubilarse. Hay que pensar en grande, para ser grande. ¡Así de simple!