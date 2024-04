Los problemas como la pérdida del grado de inversión, la sostenibilidad de la Caja de Seguro Social o la escasez de agua son marginales al principal reto de los panameños: ¡Lograr su unidad! Estamos a solo días de las elecciones y una verdad nos adormece: Que quien gane tendrá poco más o menos del 70 por ciento de la población que no ha votado por esa persona. Si la unidad como país no se manifiesta, es indudable que aquí tendremos un grave problema. La anarquía será la que tome el control y entonces sí habremos tocado el botón de la velocidad hacia el abismo y quién sabe hasta cuándo nuestro país seguiría cayendo. Es fundamental que cualquiera sea el resultado, los panameños recojamos las diferencias y sumemos nuestro apoyo a lograr que el país se mantenga a flote y fortalecido. Es cierto que las diferencias son grandes, pero es preferible tomar decisiones con inteligencia más que dominados por la frustración o la ira. La reconstrucción del tejido social se hace necesaria y parte con la calma y el buen juicio. Hemos estado expuestos a tres quinquenios de sobresaltos, incluida entre ellos una pandemia, que nos ha dejado secuelas importantes. Aquí no estamos para “coger mangos con garrotes”, que “por comernos el mango maduro tumbamos todo el racimo de mangos verdes”. La sociedad requiere que el liderazgo saque su garra de estadistas y en lugar de pensar en sí, piensen en todo lo que se puede lograr y evitar en nombre de toda la sociedad. No estamos para sobresaltos. La unidad es nuestro principal reto. ¡Así de simple!