La sociedad panameña tiene claro que vive en un gran país. Sabe que la posición geográfica le da ese privilegio; que los dos océanos que nos rodean nos dan valor estratégico y que la flora y fauna son un orgullo. Pero hay preguntas que deben tener respuestas para cada miembro de esta sociedad. Una muy clave es ¿cómo vislumbra el futuro de Panamá? Esta pregunta hoy tiene diferentes respuestas, porque los panameños no sabemos hacia dónde va el país. La naturaleza nos dio el privilegio de vivir en este istmo, pero nosotros no hemos sabido estructurar un plan a largo plazo y que cada panameño tenga claridad hacia donde va Panamá. Cuando nos separamos de Colombia y aquí empezamos a convivir con un área en la que no teníamos libertad plena, los panameños nos unimos para luchar contra el enclave de la zona del Canal. Fueron décadas de lucha, hasta que por fin logramos la soberanía plena. Ahora estamos completos, pero no sabemos hacia dónde va el país. El liderazgo nacional tiene que lograr un plan común en el que todos nos identifiquemos, pero hoy en la mayoría de los casos no lo tenemos. La campaña política tampoco ha ayudado a dar respuestas a muchas preguntas y con lo que nos han dicho solo tenemos coincidencias en algunas campañas de que habrá cambios constitucionales y que tendremos un tren de Chiriquí a Panamá y más nada. El país no debe seguir a ciegas, necesitamos un plan de desarrollo que cada panameño conozca. Así como fue la lucha por la soberanía plena, tenemos que lograr que cada panameño sepa cuál es el plan para lograr nuestro pleno desarrollo. ¡Así de simple!