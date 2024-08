Políticas equivocadas

Mucha gente exalta la belleza de vivir en el campo. La pregunta es ¿por qué la gente del campo migra hacia la ciudad? Durante décadas hemos creado planes para ayudar a “los más necesitados”, pero seguimos metiendo mucho dinero y los resultados son muy pobres. Algo debe estarse haciendo mal, cuando por más dinero que invirtamos, los resultados no son buenos. En la década de los 90 creamos las comarcas para proteger la cultura de nuestros indígenas. ¿Cuál ha sido el resultado? No hay información y la que a simple vista se ve, da cuenta de que los indígenas siguen sumidos en una pobreza galopante. Hay que cambiar las fórmulas en la inversión del dinero en el área rural y las comarcas, porque seguir haciendo lo mismo nunca cambiará los resultados. Ya hemos creado ministerios como el Mides o viceministerios como el Indígena; hemos entregado subsidios a través de programas de diferentes nombres y tamaños, pero los resultados no dicen que haya cambiado, al contrario, las cosas se ven peor. La deforestación en varias comarcas es brutal, la contaminación de ríos y quebradas es brutal, la pobreza es bruta l... ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo? Hay que fomentar la vida en el campo, pero hacerla de una manera que esa sociedad satisfaga todas sus necesidades. Que sea lo contrario a lo que ocurre hoy y en vez de que la gente del campo quiera salir de sus comunidades, la gente de la ciudad quiera irse a vivir al campo y desarrollar todo su potencial desde la libertad que eso permite. Seguir con las políticas erróneas es seguir malgastando millones de dólares de los contribuyentes y muy poco hacer por el campo. ¡Así de simple!