Entramos en la campaña política y hay algunas propuestas sobre infraestructura. Que si un tren hasta Chiriquí, un metrocable para San Miguelito, un puerto de cruceros en isla Colón, la ciudad universitaria y la ciudad gubernamental, además de las extensiones de las líneas del metro de la capital. Todos estos proyectos son generadores de empleos y muy necesarios para el país. Pero más allá de las propuestas sobre infraestructura, también necesitamos saber qué se va a hacer con la diversificación de la economía del país. Panamá ha dependido de una economía transitista y eso ha provocado que las ciudades adyacentes al Canal crezcan de forma abrumadora, pero las ciudades a los otros extremos no. Chiriquí, Azuero, Coclé, Darién, Bocas del Toro, están esperando políticas concretas para su desarrollo. ¿Cuáles son los planes más allá del turismo o la agricultura? ¿Por qué no atraemos una ensambladora de autos o de computadoras para esas áreas? ¿Por qué no desarrollamos una fábrica de bicicletas o de motos? Los proyectos de infraestructuras nos generan un tipo de trabajo, el de la construcción. Ya hay un estudio del BID que apunta hacia la diversificación de la economía panameña y no depender tanto de la construcción. Y son estas propuestas que queremos oír de nuestros candidatos. Necesitamos propuestas concretas, más allá de la retórica sobre la corrupción. ¡Así de simple!