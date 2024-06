El problema de la educación en Panamá es un asunto serio y su solución es determinante para el desarrollo del país. Lo primero que hay que hacer para enderezar la educación es marcar un norte y requiere de un acuerdo entre autoridades y docentes. Ese norte tiene que ser cómo ofrecer la mejor enseñanza a los estudiantes. No vale imposición de ninguna autoridad y mucho menos que los docentes pierdan la esencia de lo que son. Una falencia seria de nuestros estudiantes proviene de la base, es decir, no se les prepara adecuadamente en matemáticas, español y comprensión. Hay quienes cuestionan que se necesitan herramientas tecnológicas para ofrecer una mejor educación, cuando lo que necesitan es enseñarle a los estudiantes a usar su cabeza, que aprendan a pensar. Isaac Newton no necesitó de una computadora para elaborar sus teorías sobre la física. Fue un gran observador y ello le permitió elaborar sus grandes teorías sobre la gravedad y su comportamiento con los cuerpos. Hay que centrarse en la enseñanza, no en instrumentos tecnológicos que si bien facilitan las cosas, no son la esencia de lo que se quiere lograr con nuestros niños. Estamos a punto de inaugurar una nueva administración gubernamental y en las escuelas debe calar el entusiasmo de ser cada día mejor, en lugar del pesimismo de que porque me falta esto, no se puede avanzar. Es un trabajo en equipo entre docentes y gobierno, donde el centro debe ser de una vez por todas la enseñanza que se imparte a los estudiantes. ¡Así de simple!