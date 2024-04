Un proceso accidentado

Panamá se ha caracterizado por tener elecciones muy bien ponderadas por otras sociedades. Desde los procesos electorales de principio de los 90, el Tribunal Electoral se ganó el respeto y credibilidad de los ciudadanos. Mas con el pasar de los años y el claro empoderamiento que esta institución ha tenido en los últimos quinquenios, muchos empezaron a advertir sobre los problemas en el TE. No es solo la clara injerencia de los partidos políticos, sino el conjunto de reglas, reglamentos y condiciones que parece que valen más que la decisión del voto de los ciudadanos. Y este proceso en particular ha sido muy accidentado, aunque parte de la culpa la tienen los partidos políticos y miembros de la sociedad civil, quienes se dejan embolillar con reformas electorales que luego son “el cuchillo para su propio pescuezo”. Por ejemplo, a los candidatos por libre postulación los hacen recoger firmas de forma infinita, provocando un desgaste cruel e innecesario. Los obligan a nombrar a la ligera a su suplente. Las alianzas entre partidos las obligan a realizar ocho meses antes de las elecciones y así un sinfín de reglas que no favorecen a los candidatos y electores, sino a los señores del TE. Esta institución ha perdido mucha credibilidad y necesita una reingeniería una vez pasen las elecciones, porque seguir como vamos es seguir en el error. ¡Así de simple!