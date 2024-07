Una comparación

Los panameños hemos visto la transformación de la selección nacional de fútbol. Fue una fórmula sencilla: Se contrató un buen entrenador, se le dieron las herramientas y a rodar el balón. Tomas Christiansen, aparte de la técnica, ha impregnado a la selección de disciplina y le ha reforzado la moral. Nada de actitudes derrotistas, de miedo o de inferioridad. Y es justo lo que hay que hacer con la educación. Los buenos maestros y profesores los tenemos, pero para cambiar, tenemos que comenzar levantando la moral, poniendo disciplina y creernos que podemos lograr. La educación es un pilar fundamental y requiere de un revolcón. No es cuestión de dinero, sino de invertir en lo que es realmente imprescindible. Hace unos días, los estudiantes y profesores protestaron en las calles, porque no funcionan los aires acondicionados. ¿Acaso los estudiantes de los 60, 70 y 80 estudiaron con aire en sus aulas? No es que no sea un elemento importante en el aula, pero el aire no hará mejorar la educación. Tenemos que usar la receta del onceno de fútbol. El equipo de Christiansen nos enorgullece y el solo avance a la segunda etapa de la Copa América, por encima de Chile, México, Perú o Estados Unidos, manda un mensaje de optimismo, de garra, de coraje y de empuje. Hay que meterle con todo a la educación y poner a Panamá entre los mejores. ¡Así de simple!