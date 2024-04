Panamá ya ha formado parte del Consejo de Seguridad de la ONU, pero ha sido no porque el país lo buscara, sino que le ha sido otorgada por “rebote”. Más en esta ocasión, Panamá busca formar parte del Consejo de Seguridad buscando los votos para alcanzar ese puesto. Esta es una bonita oportunidad y una prueba de país para los diversos candidatos presidenciales, a que se vuelquen en apoyo a esta iniciativa. Ya hemos visto cómo desde acá se han torpedeado candidaturas que han sido muy sólidas, como en el caso de la OPS y en una ocasión con la OEA. Y no se trata de mirar de que el que llegue a ocupar ese cargo es de tal o cual partido político, sino de que es Panamá la que forma parte de ese organismo. Valga la oportunidad para que las diversas campañas aboguen por el voto masivo de África, que vota en bloque, para que nos den ese respaldo. Igual figura el caso de la OEA, donde una ex canciller panameña también podría ser postulada para la Secretaría General. El asunto va más allá de la figura que nos representaría, porque es el nombre de Panamá el que toma relevancia. En este caso del Consejo de Seguridad de la ONU, es de suma importancia que todo el país esté unido en la búsqueda de ese puesto, porque podría significar el inicio, nuevamente, de nuestro posicionamiento en el concierto de naciones, más ahora que las cosas se tensan cada vez más en oriente medio y Europa del Este. La unidad hace la fuerza. ¡Así de simple!