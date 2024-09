Gobernabilidad, grado de inversión y CSS

Menos del 1% sabe diferenciar una opinión de un dato

Un estudio de la Universidad del Sur de California (“USC study reveals the key reason why fake news spreads on social media”, enero 2023) reveló, entre otros hallazgos, que los usuarios regulares de redes sociales reenvían 6 veces más fake news que los usuarios ocasionales.

Tasa del cuarto puente es indicativo de la percepción de riesgo país

Gobernabilidad y grado de inversión

Impacto económico del fiasco minero

Realidades matemáticas del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

Dada la dependencia del Estado del endeudamiento ante la dificultad para generar ahorros, las fórmulas que sugieren una mayor intervención estatal en el Programa de IVM probablemente plantearían un mayor nivel de endeudamiento en condiciones bastante más desfavorables que hace 5 años.

Todas las propuestas son válidas y deben ser tanto sustentadas como analizadas. No hay “Buenos vs Malos”, “Calle Arriba vs Calle Abajo”. Miremos cifras. Lo que no se mide no existe. No tiene sentido buscar “culpables”, sino entre todos, encontrar soluciones.