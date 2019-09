La llorona del 27 de septiembre de 2019

COOPERACIÓN

Me cuentan que se firmó un convenio de cooperación entre China y Panamá. Este acuerdo para la cooperación económica y técnica contempla apoyo no reembolsable. Dice que son 40 millones. ¡Ataja!

NADA QUE VER

Manda a decir Harry El Sucio que lo de reunión de gavilanes es falso. Que Sáenz como el suplente de Mejía fueron al despacho de Harry. Que nunca hubo una reunión de los cuatro: Mejía, Harry, Sáez y Luis Mario Carrasco.

NADA QUE VER II

Dice que Carrasco, el suplente de Mejía, estaba en su despacho “y lo pasé a invitar a una charla motivacional para mañana (hoy) que estoy patrocinando ) para los funcionarios. Estuve escasos minutos allí”. ¡Aclarado!

BRIBONAZOS

Dice que el IMA se paró firme en el negociado de arroz que se estaba dando. Que el deal era que adquirían el arroz y lo revendían. Que la nueva administración le paró el happy a esos revendedores que estaban pasando de vivos. ¡Aplausos!

EL SOMBRERERO

Me mandan esto: “Hay un diputado que es médico, pero ahora quiere dar fe pública notarial. Que dice que tiene un acuerdo con Nito desde hace dos años y que quiere colocar a su personal y hasta negocio tendrá con el banco donde su esposa es gerente de sucursal”. ¡Cuidado, Alberto!

LOS 'LEALES'

La inquieta Tía Mayín posteó en su Twitter la nueva facción legislativa llamada 'Lealtad Política', compuesta además por sus colegas diputados Fátima Agrazal, Leopoldo Benedetti, Hernán Delgado, Sergio Gálvez, Alaín Cedeño, Arnulfo Díaz, Elías Vigil y Junior Herrera. También hay dos panameñistas. ¡Cara...mbola!

LOS 'LEALES' II

En la fracción de 'Los Leales de Mayín' le dieron bola negra a los diputados del CD: Yanibel Ábrego, Rony Araúz, Leopoldo Archibold, Génesis Arjona, Dalia Bernal, Nelson Jackson, Ana Giselle Rosas, Marilyn Vallarino y Edwin Zúñiga. Me queda claro que con el grito de guerra de Martinelli, 'sus leales' ya cogieron su esquina.

¿QUÉ DICE RÓMULO?

El excandidato y presidente del CD dice que no se distraerá con “peleas políticas ni pugnas internas”; lo cierto es que solo le dejaron 100 días de tregua y que aquello de “fortalecer al partido” parece que tendrá que pasar por los movimientos internos. ¡Ya tengo millo y soda para ver esta vaina!

EM...FADADOS

Ayer, los jinetes del HipoRemón exigieron que no se corran carreras con más de 14 ejemplares, porque sus vidas están en riesgo. Lo cierto es que el partidor automático admite 16 caballos por carrera, pero el ancho de la pista permite solo 14 ejemplares en competencia. Para mañana, sábado, la séptima carrera tiene 16 competidores. Dicen los jinetes que si no retiran al menos dos caballos en ese evento, no saldrán a montar. ¡Ataja!

ABUSADORES

Cada vez que se produce un inconveniente en el Metro, los taxistas y buseros de ruta interna aumentan el pasaje, sin que haya nadie que los meta en cintura. Es triste que gente humilde tenga que pagarle a estos abusadores por la necesidad de llegar a sus hogares.

FRENTE A FRENTE

Parece que los panameñistas solo tendrán dos esquinas a donde meterse, con el pugilato entre el exalcalde Blandón y el ex del MIVI, Etchelecu. Lo que se avecina es una cruenta lucha por el control del partido de oposición. Ya aseguré mi palco, con millo y soda incluidos.

NO A LA REELECCIÓN

Le mandan a decir a los gremios Cámara de Comercio, Apede, Capac y la Spia que renueven a sus miembros en el patronato de los bomberos, porque son como los de la junta directiva del Cajetón. Que ocurre toda clase de casos y cosas y ellos ni se dan por enterados. ¡No a la reelección!

POR LA EDUCACIÒN

Anoche fue la cuarta versión del Concurso Nacional por la Excelencia Educativa, los docentes y estudiantes se lucieron otra vez. Lo que demuestra esto es que en Panamá hay ganas de mejorar. ¡Se van viendo los resultados!