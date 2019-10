La llorona del 11 de octubre de 2019

SE LA SABÍA

El Hermanito Travieso presentía que le iban a revocar el trabajo comunitario en la Junta Comunal de Ancón y por eso decidió escupir parte de lo que sabe en todo este culebrón. La vaina es que Pacha se ganó a otro enemigo y esperen sorpresitas. ¡Ataja!

ACUERDOS DE DELACIÓN

Dice alguien que sabe que ahora con esta sacada de tabla que le dieron al Hermanito Travieso, nadie querrá llegar a acuerdos, porque al final te dejan embarcado. Que lo que viene es candela pura y mejor, como dice Daniel Alonso, compren casco de soldador. ¡Apipa!

¡AY, MI VISA!

Mucha curiosidad causó ayer la glosita sobre el diputado perredista que no podrá ver a Micky Mouse, porque le revocaron la visa. Me llegó el reporte de que son once miembros del Legislativo los que no tienen visa para viajar a Estados Unidos. ¡Ay padre!

HASTA AQUÍ LLEGO

El que alzó vuelo de la Concertación Nacional fue su secretario ejecutivo, Edwin Rodríguez Arosemena. Dice que asuntos estrictamente personales lo obligaron a tomar esta decisión que se hace efectiva a partir del miércoles 16 de octubre.

SE MUDA

El que decidió mudarse, pero no dicen para dónde y no creo que sea de vuelta a Puerto Caimito, es el legendario lanzador Mariano Rivera. Puso en venta su casa en Tampa, Florida, por la friolera suma de 3.5 melones.

EN LA CUERDA FLOJA

Ahora que sacaron como pepita de guaba al ex defensor del Pueblo Alfredo Castillero, el que está en vaina es el diputado perredista Arquesio Arias. El diputado, que es médico, está acusado de supuestos abusos sexuales. ¡Mi madre!

PURO QUENQUE

Dice que en el Legislativo volvió al debate el uso de la marihuana medicinal. En el quinquenio pasado llegó a segundo debate, pero fue bajado al primero y de allí no pasó más. Que los impulsores intentan que esta vez se convierta en ley. Mientras tanto, yo estoy aprendiendo cómo cultivar esa vaina, porque va a dar plata.

A PAGAR LO QUE DEBEN

Era costumbre de los panameños decir que cualquier deuda la pagaban el Día del Huevo. Bueno, mejor alisten sus bolsillos, porque hoy les llegó el día, pues en Panamá se conmemora cada segundo viernes de octubre el Día del Huevo. ¡Chanfle!

UN SOLO NÚMERO

La Asamblea Nacional de Diputados aprobó en tercer debate el proyecto que crea el Sistema Nacional de Emergencia 911, mediante el cual quedarán integradas en una plataforma única las llamadas de emergencia en el país.

SENSIBLE PÉRDIDA

El periodismo deportivo, y el hípico en especial, se entristece con la desaparición física de Arquimedes Fernández Jr., pieza fundamental en el cronismo y la narración deportiva panameña.

SENSIBLE PÉRDIDA II

El “Junior” Fernández trabajó por muchos años como locutor deportivo en RPC Radio, siendo además la voz en las notas deportivas de los noticieros de RPC Televisión; hombre formado en la locución por su padre, Arquimedes “Fat” Fernández, y prestigiado con la estirpe de su familia, con su tío Íbero Fernández y su primo, Rafael “Rafy” Fernández.

PANDEMONIO

Me dicen que las que están mandando en la Defensoría del Pueblo son las que denunciaron al exdefensor. Que ahora le están pidiendo el puesto a cuanta gente, pa' nombrar a su gente. Que ahora la pregunta es si la defensora encargada va a defender a los empleados que están siendo apechados por las que acusaron a Castillero.