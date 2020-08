La llorona del 26 de agosto de 2020

LÍNEA CALIENTE

Alguien que sabe de estas vainas, dice que la línea caliente que pondría a funcionar el FBI en Panamá, lo que busca es rastrear todo lo relacionado con el movimiento de billete de actividades no muy santas y que luego pasan por tierras gringas en el modo lavandería. ¡Ay padre!

VIENE LA REAPERTURA

Después del cabreo por el confinamiento durante varios meses, el GobierNito anunció las fechas de reapertura escalonada. Yo lo que quiero es darme un chapuzón en la playa y ver si me quito la sal de este 2020 endemoniao.

RENOVACIÓN DE LICENCIAS

Le mandan a decir a la ATTT que nada cuesta extender la renovación de las licencias. Que mucha gente no se fía con sacar cita 'online', y hacer el trámite digitalmente tampoco que es muy factible. Que lo mejor es que extienda la vigencia de las licencias vencidas.

CON SERIEDAD

Alguien le manda a decir a Rómulo que sea más serio a la hora de cuestionar los temas de salud. Que un líder político no debe jugar con algo tan serio como la salud. Que tire rayos y centellas con lo demás, pero que no use la salud para politiquear. ¡Ajooooo!

PREOCUPADOS

La gente de la Empresa Nacional de Autopista –que opera los corredores norte, sur y este– está que se jala las greñas, porque la caída de los ingresos va por el 50% por la falta de tráfico. Dicen que eso pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones financieras de ENA, a pesar de haber recortado gastos e inversiones de capital. ¡Santo!

TODO A LA VEZ

Los que están muy contentos son los albañiles y ayudantes de la construcción, ya que el 7 de septiembre vuelven a la faena. La vaina es que piden que abran La Mayor, Capri y La Gruta Azul, porque estas son actividades que funcionan a la par. ¡Ataja!

MAESTROS NECIOS

Alguien me manda esto: Aun con la educación virtual y en plena pandemia, hay maestros que tienen la insensatez de enviar a sus alumnos a la barbería a cortarse el cabello. Definitivamente que por falta de sentido común deberían suspender a esos docentes. ¡Vea pues!

HUELE MAL

Le mandan a decir al director del IMA, que un director regional del arco seco tiene a su compañera sentimental como administradora de la tienda del IMA en un mercado de mariscos. ¡Hay que ver cómo cuadran esas cuentas!

BIEN ALIMENTADAS

También le mandan a decir que eche el ojo a ver qué comen la vacas de un director y las vacas del gobernador de otra provincia del arco seco: arrocillo, frijoles, azúcar y pulidura. ¿Y de dónde sale eso? Que uno de ellos tiene al cuñado Olmedo nombrado en el IMA. Que es buen caso para la Antai, la Contraloría y Bienes Patrimoniales. ¡Chanfle!

RUNRUNES

Dice que un Leblanc está por colarse en la carrera por la Defensoría del Pueblo, cuyo período de la actual administración culmina en unos siete meses. La vaina es, ¿si en siete meses volverán a seleccionar otro defensor para los próximos años?

FUSILAMIENTO

Por los lados de American Airlines, la vaina está delgadita. Dice que para el 1 de octubre van a despedir a 19 mil empleados, porque las líneas aéreas no levantan vuelo quien sabe hasta cuándo. Que todo indicaba que para septiembre el virus estaría controlado, pero es el virus el que nos está controlando aún. ¡Mi madre!